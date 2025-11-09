Импортные пошлины как дивиденды: Трамп пообещал раздать американцам до $2000
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп анонсировал в своей соцсети Truth Social, что планирует выплатить каждому американцу, за исключением лиц с высоким уровнем дохода, минимум 2 тысячи долларов. Источником этих выплат, как он отметил, станут средства от введённых им импортных пошлин.
По словам Трампа, несогласие с введёнными им пошлинами является признаком «глупости». Он утверждает, что эти пошлины обогатили США на «триллионы долларов».
«США собирают триллионы долларов пошлин. Эти деньги пойдут на сокращение долга в 37 триллионов долларов и выплаты гражданам», — написал республиканец.
Вторая администрация Дональда Трампа начала применять таможенные пошлины в феврале в качестве инструмента внешней политики, с 5 апреля были введены 10%-ные пошлины на импорт товаров из почти всех стран мира. Целями этих мер, по замыслу Трампа, являются нормализация дефицитного торгового баланса США (сохраняющегося с 1976 года), расширение национального промышленного производства, прекращение нелегальной миграции и контрабанды наркотиков, а также устранение дефицита федерального бюджета. Однако многие экономисты и руководители крупных американских корпораций критикуют эту политику, утверждая, что она спровоцирует инфляцию, рецессию, сокращение рабочих мест и нарушит международную торговлю.
Ранее Трамп пригрозил Испании торговыми пошлинами из-за скупости в НАТО. Президент США заявил, что может ввести их против Мадрида, если страна не начнёт платить больше за оборону.
