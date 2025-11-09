Импортные пошлины как дивиденды: Трамп пообещал раздать американцам до $2000

Вторая администрация Дональда Трампа начала применять таможенные пошлины в феврале в качестве инструмента внешней политики, с 5 апреля были введены 10%-ные пошлины на импорт товаров из почти всех стран мира. Целями этих мер, по замыслу Трампа, являются нормализация дефицитного торгового баланса США (сохраняющегося с 1976 года), расширение национального промышленного производства, прекращение нелегальной миграции и контрабанды наркотиков, а также устранение дефицита федерального бюджета. Однако многие экономисты и руководители крупных американских корпораций критикуют эту политику, утверждая, что она спровоцирует инфляцию, рецессию, сокращение рабочих мест и нарушит международную торговлю.