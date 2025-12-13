Путин в Индии
12 декабря, 22:19

На Украине мужчина отрезал голову знакомому, приняв его за «оккупанта»

Обложка © Национальная полиция Украины

В селе Уманского района Черкасской области произошло жестокое убийство. По данным Национальной полиции Украины, 56-летний местный житель во время совместного распития спиртного нанёс несколько ножевых ранений своему 61-летнему знакомому, а затем отрезал ему голову.

После совершения преступления мужчина сам пришёл к соседям и рассказал о содеянном, после чего те вызвали полицию. По словам подозреваемого, ему померещилось, что его товарищ является «российским оккупантом». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. За совершённое деяние ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Чехии арестовали 33-летнего гражданина Украины по подозрению в убийстве 22-летней украинки. Девушка была объявлена в розыск в конце ноября. Спустя 12 дней её тело обнаружили в водоёме. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

