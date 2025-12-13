Пожар на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском ликвидирован
Обложка © Telegram / МЧС Ярославской области
Пожарные ликвидировали возгорание на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
По данным ведомства, площадь пожара составила 250 кв. метров. Пострадавших нет.
Напомним, на территории монастыря загорелось общежитие, где проживали послушники и посетители православного места.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.