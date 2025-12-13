Пожар на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным ведомства, площадь пожара составила 250 кв. метров. Пострадавших нет.

Напомним, на территории монастыря загорелось общежитие, где проживали послушники и посетители православного места.