12 декабря, 22:00

Пожар на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском ликвидирован

Обложка © Telegram / МЧС Ярославской области

Пожарные ликвидировали возгорание на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным ведомства, площадь пожара составила 250 кв. метров. Пострадавших нет.

Напомним, на территории монастыря загорелось общежитие, где проживали послушники и посетители православного места.

Работники «‎Почты России» инсценировали пожар и украли 9,8 млн рублей
