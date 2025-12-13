РФС получит от УЕФА почти 4 млн евро за неучастие клубов в еврокубках

УЕФА переведёт Российскому футбольному союзу 3,83 миллиона евро. Эти деньги положены по правилам организации в качестве солидарного платежа для стран, чьи клубы не участвуют в европейских турнирах — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Размер выплаты складывается из двух частей: 70% от суммы зависят от места России в рейтинге УЕФА, оставшиеся 30% рассчитываются исходя из доходов, которые в прошлом приносил самый успешный российский клуб в еврокубках. Полученные деньги должны быть поровну распределены между всеми клубами Российской Премьер-лиги, которые в этом сезоне пропускают еврокубки.

Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня.