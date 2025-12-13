Путин в Индии
Трамп заявил, что не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит серьёзной проблемы в публикации новых фотографий из архива осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, где присутствует и он сам. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп сказал: «В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно».

Он также отметил, что Эпштейна, по его словам, знали многие в элитном округе Палм-Бич во Флориде, и у того были фотографии с сотнями разных людей. Ранее администрация Белого дома раскритиковала демократов за публикацию этих снимков, назвав их частью «фальсификации» против президента.

Ранее Life.ru писал, что среди опубликованных изображений есть фотография Трампа в окружении женщин и презерватив с изображением хозяина Белого дома и подписью: «Я ОГРОМНЫЙ!». Изображения были получены в рамках расследования, в ходе которого изучены десятки тысяч документов и около четверти из 95 тысяч фотографий.

