Минпросвещения объявило даты новогодних каникул у школьников

Министерство просвещения РФ посоветовало российским школам провести зимние каникулы, начиная с 31 декабря и заканчивая 11 января. Об этом РИА «Новости» проинформировали в ведомстве, уточнив, что продолжительность отдыха не должна быть меньше семи дней.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — говорится в сообщении.

При этом Федеральный календарный учебный план определяет девять календарных дней для зимних каникул учащихся 1-11 классов после II четверти.

Напомним, что грядущий новогодний сезон 2026 года обещает россиянам беспрецедентно долгий и непрерывный отпуск. Жители страны будут отдыхать 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно. Это самые продолжительные каникулы за последние несколько лет, которые существенно повлияют на планы миллионов людей.