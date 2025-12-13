Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 05:23

Минпросвещения объявило даты новогодних каникул у школьников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Министерство просвещения РФ посоветовало российским школам провести зимние каникулы, начиная с 31 декабря и заканчивая 11 января. Об этом РИА «Новости» проинформировали в ведомстве, уточнив, что продолжительность отдыха не должна быть меньше семи дней.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — говорится в сообщении.

При этом Федеральный календарный учебный план определяет девять календарных дней для зимних каникул учащихся 1-11 классов после II четверти.

Краснодарский край примет более 500 тысяч туристов на новогодних праздниках
Краснодарский край примет более 500 тысяч туристов на новогодних праздниках

Напомним, что грядущий новогодний сезон 2026 года обещает россиянам беспрецедентно долгий и непрерывный отпуск. Жители страны будут отдыхать 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно. Это самые продолжительные каникулы за последние несколько лет, которые существенно повлияют на планы миллионов людей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Новый год
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar