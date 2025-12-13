Ким Чен Ын похвалил вернувшихся из России северокорейских сапёров за «массовый героизм»

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично поприветствовал и высоко оценил успехи 528-го инженерно-сапёрного полка Корейской народной армии (КНА), вернувшегося после выполнения миссии за пределами страны. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер отметил, что подразделение продемонстрировало «массовый героизм», профессионализм и безусловную верность приказам партии и страны, успешно справившись с крайне сложными условиями.

«Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении сапёрных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», — заявил Ким Чен Ын.

Он также подчеркнул, что достигнутые результаты — это заслуга не отдельных лиц, а всего личного состава, включая связистов и военных врачей, которые также рисковали собой. Он особо выделил мужество сапёров, действовавших «без малейшего колебания» перед лицом смертельной опасности.

«В итоге сотворено чудо: за кратчайший срок – менее чем за 3 месяца – опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвреживать даже и за несколько лет, превратилась в безопасную», — заявил Ким Чен Ын.

Ранее Ким Чен Ын поставил перед Военно-воздушными силами (ВВС) Корейской Народной Армии (КНА) «новую важную задачу с новыми стратегическими военными средствами». Об этом стало известно в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию ВВС КНА, на которых выступил лидер КНДР.