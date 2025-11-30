Ким Чен Ын поставил «новую стратегическую задачу» перед Армией КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возложении «новой важной задачи с новыми стратегическими военными средствами» на военно-воздушные силы (ВВС) Корейской Народной Армии (КНА). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Нашим ВВС будет поручена новая важная задача вместе с новыми стратегическими военными средствами, и отметил, что весьма велика надежда партии и Родины на ВВС, которые будут занимать один фланг для демонстрации сил сдерживания ядерной войны», — приводит приказ лидера ЦТАК.

Стратегическую задачу озвучили в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-летнему юбилею создания ВВС КНА, где Ким Чен Ын произнёс речь.

Ранее Северная Корея провела испытания стратегической ракеты класса «море-поверхность» в Жёлтом море. Согласно октябрьскому заявлению южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет из уезда Чунхва (провинция Хванхэ-Пукто). Это событие ознаменовало первое подобное испытание за период председательства Ли Джон Хо (главы Комитета начальников штабов) и уже пятый случай с начала текущего года.