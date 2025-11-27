Россия и США
27 ноября, 10:26

В школах КНДР теперь преподают русский язык как обязательный предмет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР с четвёртого класса. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александра Козлов, который также является сопредседателем межправительственной комиссии двух стран.

«Русский язык введён в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвёртого класса. В России на данный момент корейский язык изучают более трёх тысяч школьников», — сказал Козлов на заседании межправкомиссии, которая проходит в Москве.

Министр также рассказал о плодотворном сотрудничестве между двумя странами в области дополнительного профессионального образования. Специалисты из таких сфер, как банковское дело, энергетика, медицина и геология, проходят обучение. Так, в этом году 29 северокорейских геологов повысили свою квалификацию в российских геологических центрах, освоив методики поисково-разведочных работ, лабораторных анализов, картографирования и работы с базами данных.

В сфере высшего образования наблюдается взаимный интерес: в прошлом учебном году 96 северокорейских студентов поступили в российские университеты, в основном в ДВФУ, МГИМО и РУДН. Одновременно 300 российских студентов выбрали корейский язык в качестве предмета изучения в трех педагогических вузах России. Русский язык, традиционно популярный в КНДР, сейчас изучают около 600 человек.

В рамках дальнейшего развития образовательных связей, в следующем году в КНДР начнёт функционировать Центр открытого образования на русском языке при Педагогическом университете имени Ким Чхоль Чжу, здание которого находится в стадии строительства. Важным событием стало проведение первого форума ректоров России и КНДР во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что певец Shaman выступил в Северной Корее с премьерой своей новой песни, посвящённой руководителю государства Ким Чен Ыну. Композиция носит ярко выраженную политическую окраску и направлена на подчёркивание укрепления дружественных взаимоотношений между Россией и КНДР.

