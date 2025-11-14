Россия и США
14 ноября, 14:23

«Братский народ»: Хинштейн рассказал, как сапёры КНДР помогают Курской области

Хинштейн поблагодарил сапёров КНДР за разминирование Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военные сапёры из КНДР помогают в разминировании освобождённых территорий Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн, поблагодарив северокорейских специалистов совместно с главами приграничных районов за участие в восстановительных работах.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн о вкладе бойцов КНДР. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Мы глубоко признательны нашему братскому корейскому народу за помощь, которую Курская область ощущает. Начиная с огромного вклада в освобождение нашей территории… Мы помним, в том числе, и погибших за освобождение нашей земли», — подчеркнул Хинштейн.

По словам губернатора, вклад КНДР ощутим не только сейчас, но и исторически. Он добавил, что память северокорейских военнослужащих, погибших при освобождении региона, будет увековечена на территории Курской области.

Напомним, что в апреле 2025 года Россия и Северная Корея заявили об участии северокорейских военных в операции по освобождению Курской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отметил, что солдаты КНДР, действуя в рамках Договора о стратегическом партнёрстве, заключённого в июне 2024 года, проявили героизм и сыграли важную роль в успехе операции. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их участие «священной миссией» и объявил о планах по возведению памятника в Пхеньяне в их честь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
