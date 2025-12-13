День Андрея Первозванного: что можно и нельзя делать в церковный праздник 13 декабря

13 декабря 2025 года Православная Церковь отмечает память апостола Андрея Первозванного — одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, первым откликнувшегося на Его призыв. По евангельскому повествованию, Андрей ранее был учеником Иоанна Крестителя, а затем привёл ко Христу своего брата Симона, будущего апостола Петра. Согласно церковному преданию, после Вознесения Христова апостол Андрей отправился с проповедью в разные страны, посетил земли будущей Руси, благословил киевские холмы и предсказал появление великого города. Свою жизнь он завершил мученически в греческом городе Патры, где был распят на кресте X-образной формы.

В России Андрей Первозванный традиционно почитается как покровитель моряков, рыбаков и путешественников; его имя носит высший государственный орден и Андреевский флаг Военно-морского флота. Церковь также вспоминает мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, а также преподобного Нектария Битинийского. В народном календаре день известен как Андрей Зимний — дата, с которой, по поверьям, начинается настоящая зима. С праздником связаны старинные традиции гаданий. Девушки клали под подушку кусочек хлеба, чтобы увидеть во сне будущего жениха, а юноши проводили обряд «Калита» — испытание караваем, подвешенным на верёвке.

По народным приметам, на Андрея наблюдали за природой. Тихая вода в реках сулила спокойную зиму, шумная — метели и морозы. По цвету пламени в печи определяли грядущую погоду: красный огонь предвещал стужу, белый — оттепель. Считалось также, что снег, выпавший в этот день, пролежит ещё около 110 дней, а ясная морозная погода обещает хороший урожай.

В этот день существовали и строгие запреты. Народные поверья предписывали не заниматься тяжёлым трудом и рукоделием, чтобы «не зашить» удачу. Считалось важным не ссориться и не вступать в конфликты, особенно супругам. Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу, поскольку это могло привлечь неприятности. Также запрещалось устраивать шумные гулянья и принимать много гостей, так как дата приходится на постный период. Ещё одним запретом считалось занимать или отдавать деньги, чтобы «не отдать» своё благополучие.

13 декабря выпадает на субботу в период Рождественского поста, который в этот день смягчается. Верующим разрешается рыба и блюда с растительным маслом, тогда как мясо, птица, молочные продукты, яйца и другие скоромные продукты остаются под запретом. Священнослужители напоминают, что пост — это прежде всего время духовной работы, а мера пищевых ограничений определяется состоянием здоровья и жизненными обстоятельствами.