Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 07:12

Обаятельный злодей из «Маски» и «Криминального чтива» найден мёртвым в Нью-Йорке

Кадр из фильма © Маска / The Mask (1994)

Кадр из фильма © Маска / The Mask (1994)

Американский актёр Питер Грин, известный зрителям по ролям обаятельных злодеев в «Маске» и «Криминальном чтиве», найден мёртвым в своей квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. Об этом сообщила New York Post со ссылкой на менеджера артиста.

Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Точную причину установят судебно-медицинские эксперты. По словам менеджера, уже в январе Грин собирался приступить к работе над новым проектом.

Питер Грин прославился яркими ролями экранных антагонистов в 1990-х. Среди его самых заметных работ — фильмы «Маска», «Криминальное чтиво», «Ускорение» и «День патриота»

«Был в глубокой коме»: Жена умершего в 45 лет актёра Красильникова рассказала о его последних днях
«Был в глубокой коме»: Жена умершего в 45 лет актёра Красильникова рассказала о его последних днях

Ранее стало известно о внезапной смерти 45-летнего актёра из сериала «Реальные пацаны» Дмитрия Красильникова. Его коллеги рассказали, что причиной стал инсульт, а сам он был человеком, вокруг которого всегда собирались люди — тёплым, открытым и способным поддержать в любой ситуации.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar