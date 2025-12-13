Обаятельный злодей из «Маски» и «Криминального чтива» найден мёртвым в Нью-Йорке

Американский актёр Питер Грин, известный зрителям по ролям обаятельных злодеев в «Маске» и «Криминальном чтиве», найден мёртвым в своей квартире на Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. Об этом сообщила New York Post со ссылкой на менеджера артиста.

Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Точную причину установят судебно-медицинские эксперты. По словам менеджера, уже в январе Грин собирался приступить к работе над новым проектом.

Питер Грин прославился яркими ролями экранных антагонистов в 1990-х. Среди его самых заметных работ — фильмы «Маска», «Криминальное чтиво», «Ускорение» и «День патриота»

