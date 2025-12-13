Рэпер Gucci Mane прилетел на концерт в заснеженную Москву в тапках и без куртки

Американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный как Gucci Mane, прибыл в заснеженную Москву. При этом взять с собой пуховик или тёплую обувь исполнитель не подумал. С трапа самолёта он вышел в самой удобной обуви — в тапочках и без куртки. В аэропорту рэпера встретили организаторы концерта, который он даст уже сегодня.

Американский рэпер Рэдрик Дэвис прибыл в Москву. Видео © Telegram / Force Events Agency

По данным Telegram-канал Mash, путь из Майами до Москвы через Дубай занял у артиста 19 часов, к тому же добавился час на паспортный контроль. Из аэропорта Gucci Mane отправился в сопровождающем кортежу из Mercedes-Benz V-Class и на Aurus Senat, после чего поселится в пятизвёздочном отеле Ritz-Carlton. В программе пребывания – концерт стоимостью $200 000, шопинг в бутиках, прогулки по центру столицы и конечно возможность увидеть Царь-колокол, который, как заявлял исполнитель, «выглядит гангстерски».

Gucci Mane родом из Атланты, он стал известен в 2005 году с выходом альбома Trap House и считается одним из основателей жанра трэп. В своей карьере сотрудничал с такими звёздами, как Drake, The Weeknd, Lil Wayne, Крис Браун и Бруно Марс. В 2020 году рэпер получил номинацию на премию «Грэмми». Среди его популярнейших треков – «Black Beatles» и «Wake Up in the Sky».

