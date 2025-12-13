Эколог рассказала, сколько лет должна служить искусственная ель

С приближением Нового года становится актуальным вопрос выбора между искусственной и натуральной ёлкой. По мнению эколога Ольги Лакустовой, пластиковое дерево, чтобы оправдать своё существование, должно служить минимум 30 лет, но на практике его меняют каждые 3–5 лет. После этого оно сотни лет разлагается на свалке, выделяя вредные вещества.

Живая ель, которую выращивают в специальных питомниках, является полностью экологичной альтернативой. Браконьерская вырубка деревьев карается крупными штрафами или даже лишением свободы, а покупка на официальных базарах гарантирует, что экологии региона не нанесён ущерб.

После праздников дерево можно утилизировать или использовать как дрова. Если не хочется покупать натуральную ёлку, можно рассмотреть дизайнерские варианты из крафт-бумаги, дерева или ткани, а также просто украсить стену гирляндами в виде дерева или ограничиться букетом из еловых веток, отметила собеседница RG.ru.