У самой дорогой гитары в мире – новый владелец, инструмент за $6 млн ему отдали бесплатно

Электроакустическую гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна, которая ранее была продана с торгов за рекордные 6 миллионов долларов, подарили лондонскому Королевскому музыкальному колледжу. Об этом сообщает портал nme.com.

Речь идёт о гитаре Martin D-18E 1959 года. Инструмент известен тем, что был специально адаптирован под Кобейна, который был левшой. Также именно эта гитара фигурировала в шоу MTV Unplugged в 1993 году — за год до смерти музыканта. Информацию о том, что именно на ней Кобейн играл незадолго до своей гибели подтвердила вдова артиста Кортни Лав.

У самой дорогой гитары в мире интересная история. Сначала его получила по наследству дочь музыканта Фрэнсис Бин Кобейн. Но в 2018 году женщина отдала гитару своему бывшему мужу в связи с разводом и разделом имущества. В 2020 года гитара попала на аукцион Julien's Auctions, где её выкупил владелец австралийской аудиотехнологической компании Rode Питер Фридман. Именно он сейчас передал эксклюзив в дар колледжу. Сам Кобейн покончил с собой в 1994 году, ему было 27 лет. После его смерти музыкальная группа распалась.

Ранее сообщалось, что весной текущего года гитара, сломанная легендарным рокером Куртом Кобейном во время европейского турне Nirvana в 1992 году, приобретена коллекционером из Техаса за 101 500 долларов.