В Оренбурге 10-месячная малышка проглотила гелевые шарики и попала в реанимацию

10-месячная девочка в Оренбурге экстренно прооперирована после того, как проглотила гидрогелевые шарики. Ребёнок несколько дней провёл в реанимации, сейчас идёт на поправку. Об этом сообщил SHOT.

По данным SHOT, инцидент произошёл в начале декабря. Мама 26-летняя Ксения была дома с дочкой и отвлеклась на бытовые дела, когда ребёнок проглотил два гидрогелевых шарика. Через некоторое время малышка почувствовала себя плохо, её начало сильно тошнить. Сначала родители заподозрили ротавирус и обратились в инфекционную больницу.

После того как лечение не принесло результата, девочку направили к хирургу. Рентген и УЗИ показали кишечную непроходимость, и ребёнка экстренно прооперировали. Шарики извлекли, девочка провела в реанимации четыре дня, после чего была переведена в обычную палату. Сейчас малышку готовят к выписке.

