Завораживающее северное сияние озарило небо над Ленобластью

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве и Подмосковье может подняться выше нуля уже с начала следующей недели. В ночь на среду, 17 декабря, температура будет колебаться от -3 до +2 °C, а днём в середине недели ожидается диапазон от -2 до +3 °C. Такой температурный режим сохранится во второй половине недели благодаря ветрам юго-западного и южного направлений.