13 декабря, 12:27

Завораживающее северное сияние озарило небо над Ленобластью

Северное сияние в небе над Ленинградской областью. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото / rybalchenko

Минувшей ночью в небе жители Ленинградской областью могли наблюдать красивейшее северное сияние. Очевидцы прислали завораживающие кадры погодной красоты в Telegram-канал АстроФотоБолото.

Северное сияние в небе над Ленинградской областью. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото / vyborgfotki

Северное сияние в небе над Ленинградской областью. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото / Tik

«Северное сияние в центре Выборга. Выборг, залив Салакка-Лахти, 01:30», — говорится в сообщении.

Красота также озарила небо в районе Осиновецкого маяка и Шепелево. Изначально на небе появились размытые дюны, но после часа ночи небо заполыхало ярко.

Китайцы штурмуют Мурманск для зачатия «счастливых детей» под северным сиянием
Китайцы штурмуют Мурманск для зачатия «счастливых детей» под северным сиянием

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве и Подмосковье может подняться выше нуля уже с начала следующей недели. В ночь на среду, 17 декабря, температура будет колебаться от -3 до +2 °C, а днём в середине недели ожидается диапазон от -2 до +3 °C. Такой температурный режим сохранится во второй половине недели благодаря ветрам юго-западного и южного направлений.

