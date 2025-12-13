Завораживающее северное сияние озарило небо над Ленобластью
Северное сияние в небе над Ленинградской областью. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото / rybalchenko
Минувшей ночью в небе жители Ленинградской областью могли наблюдать красивейшее северное сияние. Очевидцы прислали завораживающие кадры погодной красоты в Telegram-канал АстроФотоБолото.
Северное сияние в небе над Ленинградской областью. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото / vyborgfotki
Северное сияние в небе над Ленинградской областью. Обложка © Telegram / АстроФотоБолото / Tik
«Северное сияние в центре Выборга. Выборг, залив Салакка-Лахти, 01:30», — говорится в сообщении.
Красота также озарила небо в районе Осиновецкого маяка и Шепелево. Изначально на небе появились размытые дюны, но после часа ночи небо заполыхало ярко.
