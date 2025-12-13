Москалькова: Семьи пленных российских бойцов не поддаются шантажу с Украины

В начале СВО случаи шантажа со стороны Украины родственников военнопленных были широко распространены, однако благодаря стойкости россиян такие попытки не увенчались успехом и со временем стали редкими. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В начале СВО это было просто массовое явление, когда родственники наших военнопленных понуждались к совершению противоправных действий. Их заставляли выходить на площади, протестовать, выступать против власти, совершать другие противоправные действия, но, увидев, что это не даёт результата, сегодня уже такие случаи единичны», — сказала она ТАСC.

Москалькова подчеркнула, что россияне практически всегда достойно реагируют на такие провокации и не поддаются на попытки втянуть их в противоправные действия.

Ранее сообщалось, что семьи участников СВО стали объектом новой волны мошенничества. Злоумышленники чаще всего звонят, выдавая себя за сотрудников военкомата или даже за «секретарей Министерства обороны». В дальнейшем они пытаются под разными предлогами получить персональные данные, используя уверенную и официальную манеру общения. Например, просят назвать СНИЛС якобы для проверки статуса или оформления награды.