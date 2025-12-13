Выросло число пострадавших в массовом ДТП с 25 авто на трассе Пенза – Тамбов

Количество пострадавших в массовом ДТП с 20 авто на трассе «Пенза–Тамбов» увеличилось: теперь сообщается о шести травмированных, хотя ранее говорилось о пяти. Как уточнил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, среди пострадавших есть ребёнок — его госпитализировали в областную детскую больницу имени Филатова.

Двое взрослых доставлены в больницу № 6 имени Захарьина, их состояние оценивается как средней тяжести. Ещё троим пострадавшим помощь оказали на месте, они не нуждаются в госпитализации.

Госавтоинспекция Пензенского региона предупреждает водителей о продлении временных ограничений на дорогах из-за метели: На федеральной трассе Р-208 «Тамбов–Пенза» на участке с 278 км до 124 км 13 декабря с 12:00 до 17:00 ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.

Ограничения для всех видов транспорта на участке Р-208 с 265 км до 278 км продлены до 17:00.

ДТП произошло днём на оживлённом участке трассы «Пенза–Тамбов» в районе села Саловка, из-за метели столкнулись 25 авто. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований к зимнему содержанию дороги, качества обработки покрытия противогололёдными средствами и соответствия состояния покрытия нормативам.