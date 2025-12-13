25 машин столкнулись в разгар метели на трассе Тамбов — Пенза: пострадали пятеро

На 271 км федеральной автодороги «Тамбов — Пенза» произошло массовое ДТП с участием более 20 транспортных средств. Сотрудники полиции и спецслужбы работают на месте происшествия, пострадали четыре взрослых и ребёнок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пензенской области.

Видео © VK / Никольск

«Прокуратура начала проверку работы ответственных лиц за содержание автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза» после дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Инцидент произошёл 13 декабря 2025 года, около 10:45 в районе села Саловка столкнулись 25 транспортных средств. Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований к зимнему содержанию дороги, качества обработки покрытия противогололёдными средствами и соответствия состояния покрытия нормативам. По итогам проверки будет разработан комплекс мер для устранения выявленных нарушений и предотвращения подобных аварий в будущем.

Ранее сообщалось, что на 1249 километре трассы «Восток» в направлении Москвы движение осложнено из-за ДТП вблизи Казани. На обледеневшей дороге фуру развернуло, однако информации о пострадавших не поступало. Водителям рекомендовано заранее выбирать маршруты объезда: организован съезд на 1252 км трассы в сторону Москвы.