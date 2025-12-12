Водитель получил 10 лет за ДТП с гибелью четырёх россиянок в Белоруссии

Суд в Белоруссии приговорил к 10 годам колонии общего режима мужчину, из-за которого в ДТП под Минском погибли четыре 43-летняя женщина, её 75-летняя мать и две малолетние дочери семи и 13 лет. Семья в этот момент ехала в аэропорт.

Гособвинитель Татьяна Гракун сообщила, что приговор — максимальный по статье. Суд установил: накануне аварии водитель пил алкоголь, а по дороге передал управление машиной другу, у которого вообще не было прав.

Авария произошла 28 июня. Машина обвиняемого врезалась в такси, двигаясь со скоростью 182 км/ч при разрешённых 90. В его крови нашли 2,18 промилле алкоголя — он находился в состоянии острой интоксикации.

Суд лишил его права управлять транспортом на 8 лет. Ранее его уже неоднократно наказывали за нарушения ПДД. В 2017 и 2019 годах его лишали прав — последний раз на три года за вождение в пьяном виде. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

