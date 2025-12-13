Путин в Индии
13 декабря, 07:35

Разбившаяся фура поперёк трассы М‑12 парализовала движение в сторону Москвы

Место ДТП на М-12. Обложка © Telegram / Дорожная обстановка трасса М 12 и помощь на дороге по маршруту Дюртюли-Ачит

В направлении Москвы затруднено автомобильное движение на 1249 километре трассы «Восток». Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Причиной называется произошедшее вблизи Казани ДТП. По словам очевидцев, фуру развернуло на обледеневшей дороге. О пострадавших информации нет.

«Из-за ДТП нет движения на 1249 км М-12 «Восток» в сторону Москвы. Организован съезд на 1252 км М-12 в сторону Москвы», — говорится в тексте «Автодора».

Ранее сообщалось, что на трассе Йошкар-Ола — Уржум пассажирская маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали 10 человек. Аварийный инцидент произошёл на 19-м километре указанной автодороги.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

