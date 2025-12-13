Разбившаяся фура поперёк трассы М‑12 парализовала движение в сторону Москвы

В направлении Москвы затруднено автомобильное движение на 1249 километре трассы «Восток». Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Причиной называется произошедшее вблизи Казани ДТП. По словам очевидцев, фуру развернуло на обледеневшей дороге. О пострадавших информации нет.

«Из-за ДТП нет движения на 1249 км М-12 «Восток» в сторону Москвы. Организован съезд на 1252 км М-12 в сторону Москвы», — говорится в тексте «Автодора».

Ранее сообщалось, что на трассе Йошкар-Ола — Уржум пассажирская маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали 10 человек. Аварийный инцидент произошёл на 19-м километре указанной автодороги.