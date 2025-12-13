Ночные гонки на мотобуксировщике под Пермью закончили гибелью двух человек

В Пермском крае два человека погибли в реке Буб, расположенной в Сивинском муниципальном округе, из-за провалившегося под лёд мотобуксировщика. Следователи региона начали проверку по факту гибели людей.

«13 декабря 2025 года в ночное время мужчина 1993 года рождения катался со своими знакомыми на мотобуксировщике по льду реки Буб. Во время движения мотобуксировщик провалился под лёд, в результате чего два пассажира – мужчина 1992 года рождения и женщина 1982 года рождения – скончались», — говорится в сообщении СК.

Сейчас в рамках проверки назначены судебные экспертизы, ведутся допросы свидетелей и очевидцев произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

