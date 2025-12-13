В Госдуме заявили о признании Deutsche Welle* нежелательной организацией в России

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle* признана в России «нежелательной организацией», пишет депутат Государственной Думы Василий Пискарёв.

Парламентарий пояснил, что соответствующее предложение депутатов уже получило поддержку Генеральной прокуратуры РФ. В ближайшее время DW* будет внесена в реестр Минюста, после чего любое сотрудничество с ней на территории России будет караться по административному и уголовному законодательству.

Пискарёв назвал немецкую компанию структурой, находящейся в «авангарде враждебной антироссийской пропаганды». Он также упомянул о существовании медиаакадемии DW*, которая, по его словам, длительное время готовила специалистов по дезинформации.

Напомним, Deutsche Welle* была признана иностранным агентом в России ещё в марте 2022 года. Незадолго до этого российским сотрудникам её бюро были аннулированы аккредитации. Новый статус фактически означает полный запрет деятельности организации в стране. Генпрокуратура РФ пока не объявляла о признании DW* нежелательной организацией, информация о медиакомпании ещё отсутствует в соответствующем реестре Минюста РФ.

