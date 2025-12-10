Глава Минюста ответил, стоит ли ставить иноагентов в один ряд с декабристами
Портреты декабристов и последовавших за ними жён. Обложка © Свердлов Леонид/Фотохроника ТАСС
Декабристов ошибочно пытаются приравнять к иностранным агентам, хотя они ими не являлись. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе своего выступления на научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего».
«Не были они иноагентами, и не были они объектами иностранного влияния. Они были субъектами иностранного влияния», — сказал он.
Министр пояснил, что идеологам декабристского движения Павлу Пестелю и Никите Муравьёву нравился североамериканский опыт, и хотя фундаментальные акты разных стран отличались, они ориентировались на Конституцию США.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил более мягкий характер российского законодательства об иноагентах по сравнению с американским. Он пояснил, что аналогичный закон в США был принят ещё в 1940-е годы. По словам Путина, в Соединённых Штатах нарушение закона об иноагентах влечёт уголовную ответственность и тюремное заключение, тогда как в России подобного наказания не предусмотрено.
