Декабристов ошибочно пытаются приравнять к иностранным агентам, хотя они ими не являлись. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе своего выступления на научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего».

«Не были они иноагентами, и не были они объектами иностранного влияния. Они были субъектами иностранного влияния», — сказал он.

Министр пояснил, что идеологам декабристского движения Павлу Пестелю и Никите Муравьёву нравился североамериканский опыт, и хотя фундаментальные акты разных стран отличались, они ориентировались на Конституцию США.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил более мягкий характер российского законодательства об иноагентах по сравнению с американским. Он пояснил, что аналогичный закон в США был принят ещё в 1940-е годы. По словам Путина, в Соединённых Штатах нарушение закона об иноагентах влечёт уголовную ответственность и тюремное заключение, тогда как в России подобного наказания не предусмотрено.