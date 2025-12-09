Путин в Индии
9 декабря, 16:33

Путин: Закон об иноагентах в России мягче, чем в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественное законодательство об иноагентах является более мягким по сравнению с американским аналогом. Такое сравнение глава государства провёл в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая режиссёру Александру Сокурову.

«Не мы придумали его. Это ещё в США было сделано в 1940-е годы», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в Соединённых Штатах нарушение этого закона приводит к уголовной ответственности в виде тюремного срока, тогда как в России подобного наказания не предусмотрено. По его словам, от организаций в РФ требуется лишь прозрачно указывать источники своего финансирования.

Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов

Ранее Владимир Путин утвердил поправки, ужесточающие ответственность за нарушения законодательства об иностранных агентах. Согласно изменениям в УК РФ, к уголовной ответственности теперь могут привлечь уже после первого административного наказания за уклонение от предписанных обязанностей. Данная норма также применяется к лицам, имеющим неснятую судимость по аналогичной статье.

