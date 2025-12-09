Путин: Закон об иноагентах в России мягче, чем в США

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественное законодательство об иноагентах является более мягким по сравнению с американским аналогом. Такое сравнение глава государства провёл в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая режиссёру Александру Сокурову.

«Не мы придумали его. Это ещё в США было сделано в 1940-е годы», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в Соединённых Штатах нарушение этого закона приводит к уголовной ответственности в виде тюремного срока, тогда как в России подобного наказания не предусмотрено. По его словам, от организаций в РФ требуется лишь прозрачно указывать источники своего финансирования.

Ранее Владимир Путин утвердил поправки, ужесточающие ответственность за нарушения законодательства об иностранных агентах. Согласно изменениям в УК РФ, к уголовной ответственности теперь могут привлечь уже после первого административного наказания за уклонение от предписанных обязанностей. Данная норма также применяется к лицам, имеющим неснятую судимость по аналогичной статье.