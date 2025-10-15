Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов

Теперь же в статью 330.1 УК РФ внесены изменения, согласно которым лица, ранее подвергнутые административному наказанию за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, могут быть привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение. Это правило распространяется и на тех, кто уже имеет судимость по этой статье.