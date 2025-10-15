Сбежавшего из России актёра Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Напомним, после начала специальной военной операции Семён Трескунов* покинул Россию, переехав сначала в Израиль, а затем в Испанию. В эмиграции он начал вести свои аккаунты в социальных сетях на английском языке, взял себе имя Сэм и стал обучать актёрскому мастерству. Кроме того, за границей Трескунов* развёлс с Анитой Ахмадуллиной, с которой был знаком с юных лет. В прошлом году Министерство юстиции РФ включило актёра в реестр иностранных агентов из-за распространения недостоверных сведений о СВО. Весной 2025 года артист выразил намерение вернуться в Россию. Он признался, что тоскует по дому, но боится тюрьмы.