Члены правительств Москвы и Петербурга сошлись в товарищеском матче по футболу

В честь Дня конституции России на стадионе «Газпром Арена» состоялся товарищеский матч между футбольными сборными правительств Санкт-Петербурга и Москвы. К участникам перед игрой обратились председатель Законодательного собрания Северной столице Александр Бельский и глава правления ФК «Зенит» Константин Зырянов, подчеркнувшие, что такие встречи объединяют две столицы.

«Не могу сказать, что желаю, чтобы победил сильнейший, вижу в каждой команде сильные ребята, поэтому пусть победит дружба», — сказал Бельский.

«Футбол, спорт, он должен объединять. И две столицы — Москва, Санкт-Петербург — практически идут рядом все время. И на поле выясним, кто сильнее», — заметил со своей стороны Зырянов.

По договорённости команд были сыграны два тайма по 35 минут. В первом из них преимущество было на стороне петербургской сборной, однако во втором москвичи сумели отыграться. В итоге матч завершился ничьей со счётом 4:4, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

