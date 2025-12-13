Эстонский депутат вышел из партии из-за курса на русофобию

Эстонский депутат Нарвского городского собрания Денис Ларченко покинул партию Eesti 200, которая входит в правящую коалицию. Причиной он назвал несогласие с антироссийским курсом. По его словам, никаких позитивных изменений не произойдёт.

«Меня не устраивает, скажем так, определённый фон, который мы всё чаще видим. Это постоянное вытеснение всего русского языка из информационного пространства. При этом при строительстве Eesti 200 одним из краеугольных камней была интеграция... Мой выход из партии обусловлен тем, что я больше не вижу вариантов сделать в Eesti 200 что-то по-другому», — рассказал он эстонской телерадиокомпании ERR.

Ларченко уверен, что информационное пространство должно быть доступным для всех жителей Эстонии, в том числе и для русскоговорящих. Он добавил, что сейчас в кино даже дубляж на русском оказался под запретом.

