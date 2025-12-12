Политолог ответил, куда исчез премьер Эстонии во время выступления Зеленского и почему это может быть «заразно»

Поступок премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который неожиданно пропал во время онлайн-встречи с Владимиром Зеленским, мог быть демонстративным, считает политолог Леонид Савин. По его словам, даже лояльный к Киеву Таллин больше не заинтересован в поддержке Украины.

Сложно судить, что произошло: был ли обрыв связи, что-то случилось, либо он просто не хотел продолжать общаться с Зеленским. Можно выдвинуть много версий. Вероятно, я склоняюсь к третьей: ему стало неинтересно продолжать поддержку Украины, хотя в Эстонии, в общем-то, очень долго и принимали граждан, и говорили о необходимости поддержки киевского режима. Наверное, это является демонстрацией кризиса в целом, который сложился вокруг коалиции желающих и внутри неё. Леонид Савин Политолог

В беседе с Life.ru политолог обратил внимание на тенденцию: ряд стран ЕС уже открыто говорит о нежелании продолжать поддерживать Украину, и это может «подхватить» и сама «коалиция желающих». По словам Савина, сначала одна страна заявит причину, по которой необходимо приостановить помощь, потом другая. Всё дело в том, что своих проблем у всех этих государств хватает с головой.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кристен Михал неожиданно пропал во время онлайн-встречи с Владимиром Зеленским, который обращался к «коалиции желающих». В начале выступления Михал занимал место в первом ряду, однако спустя менее чем три минуты он резко встал и покинул кадр, оставив своё кресло пустым. Этот инцидент вызвал удивление у зрителей и участников встречи.