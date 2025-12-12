Премьер-министр Эстонии Кристен Михал неожиданно пропал во время онлайн-встречи с Владимиром Зеленским, который обращался к «коалиции желающих». В начале выступления главы киевского режима Михал занимал место в первом ряду, однако спустя менее трёх минут он резко встал и покинул кадр, оставив свое кресло пустым. Этот инцидент вызвал удивление у зрителей и участников встречи.

Премьер-министр Эстонии Михал внезапно исчез во время обращения Зеленского. Фото © Zelenskiy / Official

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь в кадре в тот момент, никак не отреагировал на исчезновение своего коллеги.

В ходе своего обращения Зеленский отчитывался о переговорах с американскими чиновниками, касающихся вопросов безопасности, и подтвердил позицию о недопустимости территориальных компромиссов с Россией. На данный момент причины внезапного ухода Михала остаются неизвестными, и его отсутствие на встрече вызывает вопросы.

Ранее Украина провела продуктивный диалог с американской делегацией по одному из трёх документов, касающихся гарантий безопасности. В переговорах принимали участие представители США, включая сенатора Марко Рубио, Пита Хегсета, Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, генералов Кина и Гринкевича, Джоша Груэнбаума, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Зеленский отметил серьёзные намерения американской стороны и их целеустремлённость в достижении результата.