Риск инсульта +300%, деменции +290%: Врач назвал самый опасный напиток для мозга

Ежедневное употребление диетических газированных напитков может повысить риск развития деменции на 290% и риск инсульта на 300%. К такому выводу пришёл специалист по здоровью мозга Клинт Стил, на которого ссылается издание Daily Star.

По его словам, химические вещества, содержащиеся в таких напитках, наносят вред организму и мозгу. Эксперт рекомендует полностью отказаться от диетической газировки, а в качестве заменителя использовать воду или чай. Он также отмечает, что употребление этих шипучих напитков даже несколько раз в неделю уже причиняет ущерб здоровью, а искусственные подсластители в «диетических» вариантах представляют собой большую опасность, чем обычный сахар.

Кроме того, Стил ссылается на результаты исследования, которое на протяжении 17 лет отслеживало пищевые привычки людей. Данные показали, что у употреблявших хотя бы одну банку диетической газировки в день риски инсульта и деменции возрастали в три раза. Специалист подчеркнул, что предотвращение когнитивных нарушений возможно, но требует исключения вредных факторов, включая сладкие напитки.

