13 декабря, 19:20

Риск инсульта +300%, деменции +290%: Врач назвал самый опасный напиток для мозга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /TORWAISTUDIO

Ежедневное употребление диетических газированных напитков может повысить риск развития деменции на 290% и риск инсульта на 300%. К такому выводу пришёл специалист по здоровью мозга Клинт Стил, на которого ссылается издание Daily Star.

По его словам, химические вещества, содержащиеся в таких напитках, наносят вред организму и мозгу. Эксперт рекомендует полностью отказаться от диетической газировки, а в качестве заменителя использовать воду или чай. Он также отмечает, что употребление этих шипучих напитков даже несколько раз в неделю уже причиняет ущерб здоровью, а искусственные подсластители в «диетических» вариантах представляют собой большую опасность, чем обычный сахар.

Кроме того, Стил ссылается на результаты исследования, которое на протяжении 17 лет отслеживало пищевые привычки людей. Данные показали, что у употреблявших хотя бы одну банку диетической газировки в день риски инсульта и деменции возрастали в три раза. Специалист подчеркнул, что предотвращение когнитивных нарушений возможно, но требует исключения вредных факторов, включая сладкие напитки.

Ранее Life.ru рассказывал, что специалисты предупреждают об опасности регулярного употребления популярных полуфабрикатов. Злоупотребление сосисками, колбасами и промышленными соусами потенциально повышает риск развития инфарктов и инсультов из-за критически высокого содержания соли в этих продуктах.

