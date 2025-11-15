Стало известно, потребление каких продуктов грозит инфарктом и инсультом

Гастроэнтеролог Ирина Яковлева в интервью «Ленте.ру» предупредила об опасности регулярного употребления популярных полуфабрикатов. По словам специалиста, злоупотребление сосисками, колбасами и промышленными соусами потенциально повышает риск развития инфарктов и инсультов из-за критически высокого содержания соли в этих продуктах.

«Чем больше соли, тем выше риск гипертонии, а это прямой путь к инфаркту и инсульту», — заявила врач.

Она также подчеркнула, что основная часть соли поступает в организм не из солонки, а из готовых продуктов: колбас, сосисок, сыров, соусов, фастфуда и полуфабрикатов. Поэтому Яковлева рекомендует сократить потребление промышленно обработанных продуктов и чаще готовить пищу самостоятельно.

По словам гастроэнтеролога, сахар может быть не менее опасен для здоровья. Избыточное потребление сладостей и сладких напитков ведёт к набору веса, повышению уровня триглицеридов в крови и увеличивает риск развития диабета — всё это негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Специалист уточнила, что такие продукты как газировки, энергетики, сладкие йогурты, пакетированные соки, печенье и конфеты не являются ядом, но их стоит употреблять редко и в небольших количествах, а не делать частью ежедневного рациона. Что касается выбора готовых продуктов, то она рекомендует обращать внимание на состав: чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше. Продукт, состав которого включает более 20 пунктов, априори не может быть полезным для здоровья.

Ранее врач предупредил об опасности употребления алкоголя для согрева на морозе. По его словам, спиртное в холодную погоду создаёт чрезмерную нагрузку на сердце и сосуды. Именно это приводит к скачкам давления, что может вызвать аритмию, спазмы сосудов мозга и сердца. Для людей с гипертонией и сердечными заболеваниями это особенно опасно и может спровоцировать гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт или инсульт.