Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 14:31

«Столько лицемерия вы не видели»: Фицо раскрыл, что сделает Запад после завершения конфликта

Фицо: Каждая западная страна побежит в Россию, как только закончится СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны начнут возвращаться к сотрудничеству с Россией сразу после завершения конфликта на Украине. Государства будут это делать ради восстановления торгово-экономических связей. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Каждый это (восстановление торговых и экономических отношений с РФ, Прим. Life.ru) сделает после войны. Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в Россию, Прим. Life.ru) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — сказал он.

Фицо уверен, что запрет для Словакии на приобретение газ у России, учитывая, что Москва остаётся одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа для некоторых европейских стран, является абсурдом.

«Не хочу быть частью»: Фицо резко высказался о планах Евросоюза
«Не хочу быть частью»: Фицо резко высказался о планах Евросоюза

Ранее Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать попытки Евросоюза предоставить Украине репарационный кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что Братислава не собирается участвовать в планах, «которые только продлевают страдания». По его мнению, такая финансовая поддержка лишь затягивает страдания и способствует гибели людей на фронте.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar