«Столько лицемерия вы не видели»: Фицо раскрыл, что сделает Запад после завершения конфликта
Фицо: Каждая западная страна побежит в Россию, как только закончится СВО
Обложка © Life.ru
Западные страны начнут возвращаться к сотрудничеству с Россией сразу после завершения конфликта на Украине. Государства будут это делать ради восстановления торгово-экономических связей. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
«Каждый это (восстановление торговых и экономических отношений с РФ, — Прим. Life.ru) сделает после войны. Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в Россию, — Прим. Life.ru) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — сказал он.
Фицо уверен, что запрет для Словакии на приобретение газ у России, учитывая, что Москва остаётся одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа для некоторых европейских стран, является абсурдом.
Ранее Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать попытки Евросоюза предоставить Украине репарационный кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что Братислава не собирается участвовать в планах, «которые только продлевают страдания». По его мнению, такая финансовая поддержка лишь затягивает страдания и способствует гибели людей на фронте.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.