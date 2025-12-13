Западные страны начнут возвращаться к сотрудничеству с Россией сразу после завершения конфликта на Украине. Государства будут это делать ради восстановления торгово-экономических связей. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Каждый это (восстановление торговых и экономических отношений с РФ, — Прим. Life.ru) сделает после войны. Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в Россию, — Прим. Life.ru) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — сказал он.

Фицо уверен, что запрет для Словакии на приобретение газ у России, учитывая, что Москва остаётся одним из крупнейших поставщиков сжиженного газа для некоторых европейских стран, является абсурдом.

Ранее Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать попытки Евросоюза предоставить Украине репарационный кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что Братислава не собирается участвовать в планах, «которые только продлевают страдания». По его мнению, такая финансовая поддержка лишь затягивает страдания и способствует гибели людей на фронте.