Фицо обещал блокировать попытки ЕС выделить Украине «‎репарационный» кредит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении заблокировать попытки Евросоюза выделить Украине репарационный кредит под обеспечение замороженных российских активов. Он написал в соцсети X, что Братислава не намерена становиться частью планов, которые «лишь продлевают страдания».

По его мнению, такая финансовая помощь лишь продлит страдания и гибель людей на фронте, поэтому Братислава выступает против любых форм военной поддержки Киева. Фицо обещал на предстоящем заседании Евросовета голосовать против инициатив, связанных с предоставлением Украине так называемого репарационного кредита или другого вида финансовой помощи, направленной на вооружение ВСУ.

Тем временем ЕС обсуждал механизм, позволяющий принять решение о бессрочной заморозке российских средств большинством голосов, минуя вето Венгрии и Словакии. Однако для непосредственной выдачи кредита потребуется также согласие Бельгии, где хранится основная часть активов, и она пока отказывается его давать. Бльгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что насчёт замороженных активов РФ существуют и более уместные решения, чем обычное воровство. А Орбан предупредил ЕС о непоправимом ущербе из-за бессрочной заморозки активов РФ.