Чувствуют ли кошки смерть человека? Зоопсихолог раскрыла шокирующую правду

Кошки не обладают мистическим даром предвидения, но их невероятно острые органы чувств позволяют улавливать малейшие изменения в окружающем мире и состоянии хозяина, рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Лариса Супникова. По её словам, обоняние и слух кошки развиты настолько, что она может различить малейшие колебания гормонального фона или изменения в ритме дыхания, предшествующие болезни.

«Чтобы понять, что может чувствовать кошка, нужно представить, что её мир — это мир запахов, звуков и вибраций, которые мы, люди, просто не замечаем», — объяснила собеседница интернет-издания Regions.ru.

Она подчеркнула, что животное тонко считывает перемены в поведении человека. Именно поэтому, когда питомец становится навязчивым, апатичным или меняет привычки, это часто является реакцией на физическое или эмоциональное состояние домочадцев, а не предсказанием. Однако подобные изменения в поведении также могут сигнализировать о заболевании самой кошки, поэтому первым делом стоит обратиться к специалисту.

Ранее стало известно, что кошки больше мяукают при встрече с хозяевами-мужчинами, чем с женщинами. В ходе эксперимента хозяева записывали на камеру первые минуты после возвращения домой, а учёные анализировали поведение питомцев.