Лев ранен в результате удара дрона ВСУ по зоопарку в Запорожской области

Украинские дроны нанесли удар по Васильевскому зоопарку в Запорожской области, пострадал лев — в него попали осколки. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. Владельцы оценивают ущерб от атаки противника.

Вольер пострадал от дрона ВСУ. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

«Два БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами. Территория центра для животных серьёзно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. Предварительно известно, что пострадало одно животное — осколки ранили льва», — уточняется в тексте.

