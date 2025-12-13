Путин в Индии
Дрон ударил по машине в курском приграничье: водитель ранен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Беловском районе Курской области вражеский дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал 39-летний мужчина. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что у него минно-взрывная травма и осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают необходимую помощь.

«Будьте крайне бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности», — призвал губернатор.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал велосипедист. FPV-дрон, как уточнил губернатор, целенаправленно атаковал мирного жителя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

