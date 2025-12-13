Число погибших при ударе дрона по жилому дому в Саратове увеличилось

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата повреждён жилой дом в Саратове, есть погибшие. О ситуации рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин у себя в телеграм-канале.

По его словам, в результате инцидента погибли два человека. Губернатор выразил соболезнования их родным и пообещал оказать всю необходимую поддержку. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Для пострадавших жителей предусмотрена материальная помощь в случае ущерба имуществу. Сотрудники администрации проведут поквартирный обход, а все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета. Первоочередная задача — в кратчайшие сроки заменить повреждённые стеклопакеты в доме.

Пока в одном из подъездов проводятся мероприятия по обеспечению безопасности, для жильцов организован пункт временного размещения. Все основные восстановительные работы планируется завершить в течение дня. Также будет проведено дополнительное обследование конструкций здания.

«В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Администрация города в оперативном режиме произведёт замену», — написал глава области.