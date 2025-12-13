Человек погиб в результате атаки БПЛА по Саратову

В результате атаки украинских беспилотников в Саратовской области погиб человек. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По его словам, в Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Ранее в области была объявлена опасность атаки БПЛА.