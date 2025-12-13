Жительница Валуйского округа получила тяжёлое ранение после удара БПЛА ВСУ

Мирная жительница села Бирюч Валуйского округа Белгородской области получила ранения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник ударил по частному домовладению. Женщину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал велосипедист. FPV-дрон, как уточнил губернатор, целенаправленно атаковал мирного жителя.