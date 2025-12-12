Режим ЧС в границах трёх домов ввели в Твери после удара беспилотника

Режим чрезвычайной ситуации в границах трёх домов и одного социально-значимого объекта ввели в Твери, где ночью велось отражение атаки беспилотников. Об этом следует из постановления, опубликованного на сайте администрации города.

Решение принято в связи с повреждением многоквартирных жилых домов.

Напомним, один из беспилотников ударил в жилую многоэтажку в Твери. Life.ru публиковал момент удара. По словам местных, взрывом задело квартиры с первого по четвёртый этаж. В результате травмы получили шесть взрослых и один ребёнок. После атаки был развёрнут оперативный штаб.