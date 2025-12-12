Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

12 декабря, 18:21

Купол цирка в Твери уничтожен пожаром после падения обломков БПЛА

Обложка © Life.ru

При падении обломков сбитого беспилотника в Твери полностью уничтожен купол гастролирующего цирка и повреждён транспорт. Об этом ТАСС сообщил директор цирка «Золото Африки» Дмитрий Кардаш.

«Ущерб очень большой, потому что полностью уничтожен купол цирка. <…> Плюс автомашины грузовые, которые перевозят фуры жилые и с животными. Побиты стёкла, личное имущество артистов, кемпинги. Плюс автофургоны, машины личные», — сказал Кардаш.

По его словам, ущерб оценивается в десятки миллионов рублей, но коллектив намерен продолжить гастроли, если удастся найти новый купол в аренду. Некоторые сотрудники получили лёгкие травмы, животные не пострадали.

Напомним, дрон ВСУ нанёс удар по цирку-шапито «Золото Африки», чей шатёр был установлен на парковке торгового центра «Тандем» в Твери. Новый купол получил значительные повреждения и не подлежит восстановлению, однако артисты и животные не пострадали.

Анастасия Никонорова
