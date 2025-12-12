Беспилотник ВСУ разрушил цирк-шапито в Твери

Беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар по цирку-шапито «Золото Африки», чей шатёр был установлен на парковке торгового центра «Тандем» в Твери. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъём» со ссылкой на представителей цирковой труппы.

Новый купол сильно повреждён и восстановлению не подлежит, но артисты и животные не пострадали. Представления должны были начаться 20 декабря и продлиться до 11 января, и теперь руководство цирка решает вопрос о целесообразности продолжения гастролей и ищет замену основному шатру.