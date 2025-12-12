Удары беспилотников ВСУ по жилым домам, включая многоэтажку в Твери, являются террористическими жестами отчаяния, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, ВСУ пытаются компенсировать неудачи на фронте атаками по мирному населению.

«Они понимают, что дело к концу подходит, пытаются как можно больше нагадить, но в конечном итоге надо не забывать Нюрнбергский процесс и чем он кончился», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он уверен, что ВС РФ отреагируют на эти теракты, как и на все предыдущие. Россия ответит эффективными ударами по всей критической инфраструктуре противника.

«На удары по мирным нас не спровоцировать, а ВСУ пусть ждёт, да и другие силовые структуры пусть ждут тяжёлого ответа», — заключил парламентарий.