Атаковавшим Тверь бойцам ВСУ напомнили о Нюрнбергском процессе
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Удары беспилотников ВСУ по жилым домам, включая многоэтажку в Твери, являются террористическими жестами отчаяния, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, ВСУ пытаются компенсировать неудачи на фронте атаками по мирному населению.
«Они понимают, что дело к концу подходит, пытаются как можно больше нагадить, но в конечном итоге надо не забывать Нюрнбергский процесс и чем он кончился», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Он уверен, что ВС РФ отреагируют на эти теракты, как и на все предыдущие. Россия ответит эффективными ударами по всей критической инфраструктуре противника.
«На удары по мирным нас не спровоцировать, а ВСУ пусть ждёт, да и другие силовые структуры пусть ждут тяжёлого ответа», — заключил парламентарий.
Напомним, ночью 12 декабря украинский БПЛА влетел в жилую многоэтажку в Твери. Life.ru опубликовал момент попадания дрона в здание. Во время атаки ВСУ пострадали ребёнок и шесть взрослых. К утру в Твери развернули оперативный штаб.
