Власти Тверской области показали кадры последствий удара ВСУ по многоэтажке

Власти Тверской области опубликовали видео с места падения обломков беспилотного летательного аппарата на многоэтажный дом на улице Оснабрюкской. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Последствия атаки БПЛА. Видео © Telegram / Тверская область. Официально

На месте происшествия для оперативного реагирования развёрнут штаб. Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королёв лично контролирует ситуацию. Он дал поручение провести полное обследование повреждённого жилого дома. По итогам экспертизы будет принято решение: либо жильцы смогут вернуться в свои квартиры, либо им будет предоставлено временное жильё.

Ранее Life.ru опубликовал сам момент удара украинского беспилотника по жилой многоэтажке. По словам местных, взрывом задело квартиры с первого по четвёртый этаж. В результате травмы получили шесть взрослых и один ребёнок были ранены.