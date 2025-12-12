Путин в Индии
12 декабря, 07:55

ПВО за утро уничтожила пять БПЛА над Каспием, Подмосковьем и Калужской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Дежурные силы противовоздушной обороны России в период в 07:00 до 09:00 утра успешно нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Украине, над Каспием, Подмосковьем и Калужской областью. Информацию подтвердили в Минобороны России.

Два беспилотника были уничтожены над Московским регионом, два – над акваторией Каспийского моря, а один – над территорией Калужской области.

Напомним, что в течение ночи силы противовоздушной обороны России уничтожили 90 украинских беспилотников. Наибольшее количество атак было зафиксировано в Брянской области, где сбили 63 БПЛА. В Ярославской области ликвидировали ещё восемь летательных аппаратов, четыре дрона были уничтожены над Московским регионом, а по три — в Смоленской и Тверской областях, а также в акватории Чёрного моря.

Наталья Афонина
