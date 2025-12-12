В России разработали уникальную систему защиты гражданских объектов от БПЛА

В России создана и испытана платформа для защиты гражданских объектов от беспилотников, рассказали газете «Известия» в компании-разработчике «Азимут», входящей в «Ростех». Система, построенная на базе комплекса «Юпитер», обеспечивает единое управление, обработку данных, планирование полётов и выявление нарушителей. В её состав входят средства разведки, видеонаблюдения, оптико-тепловизионный комплекс, системы помех и дрон-перехватчик «Кинжал».

«Решение также позволяет выявлять беспилотные воздушные суда, которые летят без соответствующих разрешений и идентификаторов, прогнозировать угрозы и выдавать информацию в системы противодействия», — отметили разработчики.

Как пояснил военный эксперт Юрий Лямин, разработка дронов-перехватчиков является сегодня крайне перспективным направлением. Их тестируют во многих странах. Кроме того, новая система безопаснее ракет, которые могут промахнуться и поразить наземные объекты.

«Дрон-перехватчик, особенно если он кинетический, без взрывчатки, безопаснее, его можно размещать на большом количестве гражданских объектов», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным представил новую разработку отечественных учёных. Речь идёт об оптических атомных часах, способных на порядок повысить точность систем навигации.