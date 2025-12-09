В России разработали атомные часы, повышающие точность навигации

Президент Российской академии наук Геннадий Красников в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным представил новую разработку отечественных учёных. Речь идёт об оптических атомных часах, способных на порядок повысить точность систем навигации.

«Это атомные часы оптические, основанные на атомах тулия. Там есть такие свойства определённые, которые позволяют их использовать тем, что гасить погрешности, за счёт которых это магнитные, электрофизические поля. И у нас получается высочайшая точность, десять в минус шестнадцатой степени», — пояснил Красников.

Глава РАН подчеркнул, что часы были разработаны в Физическом институте имени Лебедева, где специалистам удалось выйти на высочайшие мировые стандарты точности. Он также отметил, что такие часы являются транспортабельными и могут быть использованы в космическом пространстве.

По словам Красникова, текущая точность системы ГЛОНАСС на два-три порядка ниже. Внедрение новой разработки позволит улучшить точность позиционирования.

Напомним, 9 декабря Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым в Кремле. Поводом стало открытие Общего собрания академии, где сегодня обсуждают выполнение президентских поручений по укреплению технологического лидерства России.